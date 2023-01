Lkw fährt gegen Leitplanke: A7 in Richtung Norden gesperrt

Auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Heimfeld ist ein Lastwagen am frühen Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke gefahren und hat sich quer auf die Fahrbahn gestellt. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus auf der A7 und der A261. Der Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt und es waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Lastwagen habe bei dem Vorfall hundert Meter Leitplanke mitgerissen, hieß es. Die Bergungsmaßnahmen dauerten an, weshalb die Autobahn in Richtung Norden gesperrt wurde. Warum der Lastwagen gegen die Leitplanke fuhr, war zunächst unklar.