Verdi ruft Hochbahn-Beschäftigte zum Warnstreik auf

Verdi-Mitgliedern der Hamburger Hochbahn stehen bei einer Kundgebung vor dem Hochbahnhaus in der Steinstraße.

Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten der Hamburger Hochbahn zu einem 24-stündigen-Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll am Mittwochmorgen um 3.00 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 3.00 Uhr enden, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern ist für Donnerstag angesetzt.