Stürmischer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen im Norden erwartet am Montag ein stürmischer Tag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Fronten eines nordeuropäischen Sturmtiefs wiederholt Schleswig-Holstein und Hamburg, was zu stürmischem Wetter im Inland mit Sturmböen der Stärke sieben bis neun und schweren Sturmböen bis zur Stärke zehn an der Nordsee und auf Fehmarn führt.

Am Vormittag und Mittag wird es dazu bewölkt und regnet vereinzelt, was gegen Abend nachlässt. Die Temperaturen liegen bei milden sechs bis acht Grad. In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter zunächst, im weiteren Verlauf ziehen erneut dichte Wolken auf. Dabei sinken die Temperaturen auf zwei bis fünf Grad und der Wind weht mäßig, an der See frisch bis stark.

