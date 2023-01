HSV mit Mühe: 4:2 gegen tapfere Braunschweiger

Der Hamburger SV hat zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga seine Pflichtaufgabe mit Mühe erfüllt. Mit dem 4:2 (2:1) gegen die abstiegsbedrohte Eintracht aus Braunschweig ließ das Team von Trainer Tim Walter am Sonntag keinen Zweifel an seinen Ambitionen, brachte sich nach starker Anfangsphase aber noch selbst in Bedrängnis.