Hallenhockey-DM: Drei Hamburger Teams in der Endrunde

Hamburg ist mit drei Teams bei der Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Frankfurt am Main vertreten. Die Herren vom HTHC setzten sich am Samstag in einem dramatischen Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim mit 7:6 (4:5) durch und treffen in der Runde der besten vier Clubs auf Meister Mannheimer HC. Der Club an der Alster siegte bei Rot-Weis Köln mit 2:1 nach Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 7:7 gestanden. Halbfinalgegner ist der Berliner HC. Alsters Damen gewannen bei Rot-Weiss Köln mit 7:4 (5:2) und bekommen es nun mit dem Münchner SC zu tun. Ausgeschieden ist der UHC, der Titelverteidiger Düsseldorfer HC 2:3 (1:2) unterlag.