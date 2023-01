Holstein Kiel vor Rückrunden-Start gegen Fürth optimistisch

„Wir sind gut vorbereitet, sagt Trainer Marcel Rapp vor dem Start in die zweite Saisonhälfte. Tim Schreiber wird das Tor der „Störche“ hüten.

Kiel (dpa/lno). Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel starten am Samstag mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Der Tabellenachte aus Schleswig-Holstein empfängt die zehnt platzierte SpVgg Greuther Fürth im Holstein-Stadion (13.00 Uhr/Sky). „Wir haben die Pause genutzt und sind gut vorbereitet“, sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte.

Festgelegt hat sich der Coach bereits in der Torwartfrage. Für den verletzten Stammschlussmann Thomas Dähne wird Tim Schreiber zwischen den Pfosten stehen. Der in der WM- und Winterpause nachverpflichtete Robin Himmelmann nimmt zunächst auf der Auswechselbank Platz.

