Hochbahn entzerrt U3-Umbau: Streckensperrung wird verkürzt

Der U3-Umbau inklusive Streckensperrungen in Hamburg wird 2024 deutlich kürzer ausfallen als ursprünglich geplant. Das startende Bauprojekt „U3 Nord“ soll entzerrt werden, um Beeinträchtigungen für Fahrgäste zu minimieren, wie die Hamburger Hochbahn am Freitag mitteilte. Die Bauzeit und die dafür nötigen Sperrungen sollen im nächsten Jahr von 26 Wochen auf 6 Wochen in den Sommerferien verkürzt werden.