Illegale CBD-Produkte? Kontrolle dutzender Betriebe

Hamburg (dpa/lno). Das Landeskriminalamt hat in Hamburg 37 Betriebe im Zusammenhang mit illegalen CBD-Produkten kontrolliert. Bei den Kontrollen am Mittwoch und am Donnerstag fanden die Beamten bei 13 Betrieben illegale Produkte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden rund 1900 Verkaufseinheiten zwischen einem und fünf Gramm sichergestellt. Gegen die Betreiber wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Polizei hatte bereits kurz vor Weihnachten mehrere Betriebe durchsucht. Gegen einen Onlinehandel, der in großem Umfang illegale CBD-Produkte an Geschäfte in ganz Deutschland verkauft haben soll, wird seitdem ermittelt. Die Polizei weist darauf hin, dass nur verarbeitete Hanf-/Pflanzenteile mit weniger als 0,2 Prozent THC angeboten werden dürfen. Sind unverarbeitete Pflanzenteile in den Produkten enthalten, unterliegen diese dem Verbot des Betäubungsmittelgesetzes.

