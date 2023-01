Braunschweigs Pherai vor HSV-Spiel zurück im Training

Spielmacher Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig ist pünktlich zum Beginn der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. „Manu Pherai hat heute wieder mittrainiert und ist schmerzfrei. Er hat gute Arbeit geleistet, um womöglich am ersten Spieltag der Rückrunde wieder im Kader zu sein“, sagte Trainer Michael Schiele am Freitag bei seiner Pressekonferenz zum schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).