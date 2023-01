68 Prozent der Grundsteuererklärungen im Norden abgegeben

In den schleswig-holsteinischen Finanzämtern sind wenige Tage vor Ende der Abgabefrist am 31. Januar 68,4 Prozent der erwarteten 1,26 Millionen Grundsteuererklärungen eingegangen. Das sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag im Landtag. Die FDP-Fraktion hatte einen entsprechenden Bericht beantragt. Heinold appellierte an die Bürger, die Erklärungen in den nächsten Tagen noch abzugeben.