Hamburg (dpa/lno). Sonny Kittel bleibt beim HSV. „Der Hamburger SV und der Mittelfeldspieler hatten sich in den vergangenen Tagen mit einem für beide Seiten wirtschaftlich interessanten Wechsel beschäftigt, sich nach reiflichem Abwägen aber dagegen entschieden“, schrieb der Fußball-Zweitligist am Freitag nach dem Training am Vormittag auf seiner Homepage.

Bei der Übungseinheit war Kittel ebenso dabei wie Neuzugang Andras Nemeth. Der 20 Jahre alte Ungar hatte einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Der Stürmer kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und ist zunächst als Alternative zu Torjäger Robert Glatzel vorgesehen.

Kittel war am Donnerstag wieder in das Training der Hamburger eingestiegen. Zuvor war er auf eigenen Wunsch für einige Tage freigestellt worden, um sich einen neuen Verein zu suchen. Der „Kicker“ hatte am Donnerstag berichtet, dass er mit einem Club in Saudi-Arabien einig sei und dort bereits den Medizincheck bestanden habe. Als Ablösesumme hatte der HSV etwa 500.000 Euro gefordert.

Ein Transfer wäre aber nur möglich gewesen, wenn die Hanseaten kurzfristig einen entsprechenden Ersatz für Kittel gefunden hätten. Der Profi gilt als einer der Lieblingsspieler von HSV-Trainer Tim Walter. In der Hinrunde blieb der Offensivspieler allerdings ohne Tor für den Tabellenzweiten, war aber an fünf Treffern beteiligt. Immer wieder hat er mit Knieproblemen zu tun. Schon im vergangenen Sommer hatte Kittel einen Wechsel angestrebt. Ein Transfer zu DC United in Washington scheiterte kurzfristig.

