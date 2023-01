Weißer Ring bietet Opfern und Angehörigen Hilfe an

Die Hilfsorganisation Weißer Ring hat allen Opfern der Messertat von Brokstedt in Schleswig-Holstein und deren Angehörigen Hilfe angeboten. „Ich möchte alle Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten, ermutigen, sich bei uns zu melden“, sagte die Landesvorsitzende des Vereins in Schleswig-Holstein, Manuela Söller-Winkler, laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Bei der Tat in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden. Fünf Menschen wurden verletzt. Der 33-jährige Angreifer, ein staatenloser Palästinenser, der von anderen Fahrgästen überwältigt worden war, wurde leicht verletzt.