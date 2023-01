Personalmangel: Lehrer für länderübergreifenden Plan

Die Philologenverbände in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein dringen auf länderübergreifende Maßnahmen gegen den Personalmangel an Schulen. Es bestehe die Gefahr, dass „jedes Land unkoordiniert kleine Soforthilfe-Projekte ohne nachhaltige Linderungswirkungen umsetzt“, warnten die Landesverbände in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Abwerbungen zwischen den Ländern zeigten, dass die Lehrkräftegewinnung noch nicht als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werde, kritisierten sie.