EU-Kommission drückt Opfern von Messerattacke Beileid aus

Die EU-Kommission hat den Opfern und Angehörigen des Messerangriffs in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein ihr Beileid ausgesprochen. „Unsere Gedanken sind bei allen Opfern, ihren Familien und ihren Gemeinden“, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag in Brüssel. Am Mittwochnachmittag hatte ein Mann während der Fahrt im Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf mehrere Fahrgäste eingestochen und eine 17-Jährige sowie einen 19 Jahre alten Mann getötet. Sieben weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, drei davon schwer. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat.