Verdächtiger von Brokstedt am Nachmittag vor dem Haftrichter

Der 33 Jahre alte Mann, der in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben soll, wird voraussichtlich noch am Donnerstag einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt. Der Beschuldigte befinde sich nicht mehr in ärztlicher Behandlung, sondern im Gewahrsam der Polizei, teilte die Polizei mit.