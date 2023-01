Plädoyers im Prozess wegen Tod eines Säuglings erwartet

Im Prozess gegen einen 52 Jahre alten Mann, der seinen vier Monate alten Sohn auf Sylt geschüttelt und dadurch tödliche Verletzungen verursacht haben soll, werden am Donnerstag die Plädoyers erwartet. Der Mann ist am Landgericht Flensburg wegen des Verdachts auf Totschlag an dem Säugling angeklagt. Die Tat soll sich zwischen dem 4. und 6. September 2016 in Westerland ereignet haben. Der Sohn des Polen war am 6. September 2016 gestorben.