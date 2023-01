Kommunen dürfen von Bürgern Straßenbaubeiträge verlangen

Die Opposition ist mit dem Versuch gescheitert, per Gesetz die Beteiligung von Bürgern an Ausbaukosten für Straßen in Schleswig-Holstein abzuschaffen. CDU und Grüne lehnten am Mittwoch im Landtag in namentlicher Abstimmung den Gesetzentwurf von SSW, FDP und SPD ab. So bleibt es den Kommunen überlassen, Straßenbaubeiträge zu verlangen. In etwa 20 Prozent der Kommunen ist das der Fall. Eine Erhebungspflicht war in den Vergangenheit wechselweise abgeschafft und wieder eingeführt worden. Jamaika schuf dann die Kann-Regelung.