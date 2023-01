Eidelstedt : Sexueller Übergriff auf 20-Jährige – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Nach einem vermutlich sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau in Hamburg sucht die Polizei den etwa 50 bis 60 Jahre alten Täter.

Die 20-Jährige sei am Sonnabend gegen 22 Uhr am Richtbornweg in Eidelstedt unvermittelt von hinten angegriffen worden, als sie auf dem Heimweg war.

Die Frau wehrte sich, und beide stürzten zu Boden. Nach anhaltender Gegenwehr ließ der Mann den Angaben zufolge schließlich von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer lief anschließend zu seiner Wohnung; ein Nachbar verständigte die Polizei.

Sexueller Übergriff in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Die 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führte, sucht die ermittelnde Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt (LKA 42) nun mögliche Zeugen.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

50 bis 60 Jahre alt

kräftige Statur

Glatze oder auch helle Mütze

dunkel gekleidet

Hinweise werden unter Telefon 040 4286-56789 sowie an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.