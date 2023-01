Bei einem Unfall auf der Autobahn A7 in Hamburg ist am Montagnachmittag kurz hinter der Anschlussstelle Marmstorf ein 53 Jahre alter Smart-Fahrer ums Leben gekommen.

52-Jähriger kracht an Stauende in Lkw und stirbt. Zuvor war der Elbtunnel am Montag nach einem Pkw-Brand komplett gesperrt gewesen.