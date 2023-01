Polizei Hamburg: Überfälle und Einbrüche – Kriminelle halten Ermittler auf Trab

Hamburg. Verschiedene Fälle von Einbrüchen und bewaffneten Überfällen haben die Polizei Hamburg am Wochenende beschäftigt, in zwei Fällen bitten die Beamten um Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern.

Polizei Hamburg: Überfall auf Weinhandlung – Zeugen gesucht

Bereits am Freitagabend gegen 18.20 Uhr wurde eine Weinhandlung in der Wexstraße Opfer eines Überfalls: Ein Mann betrat das Geschäft zunächst als vermeintlicher Kunde, ließ sich vom 36 Jahre alten Angestellten beraten. Als derselbe Mann rund eine halbe Stunde später wiederkam, bedrohte er den Angestellten mit einem Messer und verlangte die Herausgabe der Einnahmen.

Mit einer "niedrigen dreistelligen Summe Bargeld" flüchtete der Räuber dann in Richtung Axel-Springer-Platz, so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt und nur etwa 1,50 Meter groß und insgesamt ungepflegt wirkend beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet und trug eine schwarze FFP2-Maske. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Bewaffneter versucht, Bäckerei zu überfallen und scheitert

Am frühen Sonnabendmorgen hat ein Unbekannter versucht, eine Bäckerei in der Wandsbeker Marktstraße zu überfallen: Gegen 7 Uhr betrat der Maskierte das Geschäft, bedrohte die 44 Jahre alte Verkäuferin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als diese sich weigerte und laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann "in Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums", erklärt Kaluza. Die Verkäuferin musste mit Schocksymptomen behandelt werden, blieb aber ansonsten unverletzt.

Der Täter ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank und sieht laut Polizei Hamburg "südländisch" aus. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit neongelben Akzenten. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack mit weißem Aufdruck bei sich. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen darum, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Intensivtäter nach Einbruch in Nagelstudio festgenommen

In der Nacht zum Sonnabend später nahmen die Beamten in Sasel einen 18-Jährigen fest, der dringend verdächtig ist, in ein Nagelstudio eingebrochen zu sein. Gegen 1.30 Uhr waren Zivilfahnder im Waldweg unterwegs, nachdem Zeugen eine Person gemeldet hatten, die sich verdächtig verhielt. Ihnen kam der Jugendliche entgegen, wenige Augenblicke später hörten die Beamten ein Klirren aus der Richtung des Nagelstudios.

Als sie an dem Geschäft eintrafen, stand der 18-Jährige vor dem zerstörten Schaufenster des Geschäfts, in seinen Händen hielt er ein Tablet, das später dem Nagelstudio zugeordnet werden konnte. Die Zivilfahnder nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, der bereits als Intensivtäter bekannt ist, vorläufig fest. Dabei wurde neben dem Tablet "weiteres mutmaßliches Stehlgut" sichergestellt, so Kaluza. Ob der junge Mann auch für zwei weitere Einbrüche im Waldweg in derselben Nacht verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei Hamburg nimmt mutmaßliche Einbrecher auf Baustelle fest

Am späten Sonnabendabend führte der Anruf einer Zeugin zu einer weiteren Festnahme, diesmal in Niendorf: Die Frau hatte ein Scheibenklirren aus Richtung eines leerstehenden Hauses an der Wendlohstraße gehört und die Polizei alarmiert. Die ersten eintreffenden Beamten sahen eine Person, die auf eine Baustelle in der Nähe flüchtete.

Nachdem weitere Beamte und ein Polizeihund eingetroffen waren, begann die Durchsuchung der Baustelle. Ein 34-Jähriger wurde beim Versuch zu flüchten festgenommen, ein 57 Jahre alter mutmaßlicher Komplize auf dem Gelände der Baustelle. Beim älteren Verdächtigen wurde eine Tüte mit Werkzeugen gefunden, bei der es sich um Diebesgut aus dem leerstehenden Haus handeln könnte.