Steife Brise in Hamburg und Schleswig-Holstein: Der Wetterdienst und der Seewetterdienst haben Warnungen herausgegeben.

Wetter Hamburg Ein Sturmtief fegt am Freitag über Norddeutschland

Hamburg/Kiel. Stürmisches Wetter leitet das Wochenende im Norden ein. Die Front eines Sturmtiefs von den britischen Inseln zieht im Laufe des Freitags über Hamburg und Schleswig-Holstein hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte.

Das führe zu starkem Wind aus Südwest mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Der Seewetterdienst Hamburg gab am Freitagmorgen ebenfalls eine Starkwindwarnung für die deutsche Ostseeküste heraus. Dazu soll es regnerisch bleiben bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad Celsius.

Wetter Hamburg: Milde Temperaturen und Regen am Wochenende

Am Nachmittag soll sich das Wetter langsam auflockern, der Regen nachlassen und der Wind abflauen. Für das Wochenende ist weiterhin durchwachsenes Wetter zu erwarten mit leichtem Wind, Regenschauern und vereinzelten trockenen, aufgelockerten Passagen. Am Sonnabend steigen die Temperaturen auf Sylt auf maximal 8 Grad, in Hamburg auf 11 Grad.

Die aktuelle DWD-#Witterungsvorhersage im Kontext von Energieverbrauch und #Heizkosten: Die kommenden vier Wochen dürften aus heutiger Sicht mild ausfallen. Weitere Details: https://t.co/aVu8V1imxM /kis pic.twitter.com/LRBmXlDuwU — DWD (@DWD_presse) January 5, 2023

Winterwetter mit Schnee und Eis ist nach wie vor nicht in Sicht. "Zum Energiesparen ist die Wetterlage perfekt, für das Klima eher eine Katastrophe", sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.