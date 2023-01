Neue Brücke zwischen Rothenburgsort und Hafencity

Mit dem Bau der Brücke Entenwerder soll Radfahrern und Fußgängern der Weg von Hamburg-Rothenburgsort in das Gebiet Hafencity erleichtert werden. Die 138 Meter lange und etwa 7 Meter breite Brücke soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden, wie die Billebogen Entwicklungsgesellschaft am Donnerstag zum Baustart mitteilte. Neben der Verbindung der beiden Stadtteile solle die Brücke auch einen durchgängigen Weg von der Innenstadt bis in die Vier- und Marschlande schaffen. Im Dezember war durch einen Bürgerschaftsbeschluss die Finanzierung in Höhe von rund zehn Millionen Euro gesichert worden.