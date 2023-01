Sozialverband lehnt Eignungstests für ältere Autofahrer ab

Der Sozialverband in Hamburg hat sich gegen pauschale Eignungsprüfungen für ältere Autofahrer ausgesprochen. Ein solcher Test stelle Ältere „unter Generalverdacht der Fahruntüchtigkeit“, sagte der Hamburger Landes-Chef des Sozialverbandes Deutschland, Klaus Wicher, am Mittwoch laut einer Pressemitteilung. Er kritisierte zudem, es sei unethisch, Einzelfälle heranzuziehen, um generelle Sanktionen auszurufen.

Hamburg (dpa/lno). Der Sozialverband in Hamburg hat sich gegen pauschale Eignungsprüfungen für ältere Autofahrer ausgesprochen. Ein solcher Test stelle Ältere „unter Generalverdacht der Fahruntüchtigkeit“, sagte der Hamburger Landes-Chef des Sozialverbandes Deutschland, Klaus Wicher, am Mittwoch laut einer Pressemitteilung. Er kritisierte zudem, es sei unethisch, Einzelfälle heranzuziehen, um generelle Sanktionen auszurufen.

Ein Blick in die Statistik für Hamburg zeige, dass der Großteil der Verkehrsunfälle von jüngeren Menschen verursacht werde, so Wicher. Die Diskussion um solche Fahrtüchtigkeitstests für Ältere war nach Unfällen mit Senioren in der Hansestadt zuletzt wieder in Gang gekommen.

