Polizei Hamburg: Mann durch Silvesterrakete schwer verletzt – Zeugen gesucht

Der 32-Jährige wurde in einer Fußgängerzone in Billstedt von der Rakete getroffen. Er kam mit einer Beinverletzung in die Klinik.

In Billstedt wurde ein Mann durch eine Silvesterrakete schwer am Bein verletzt (Symbolbild).

Hamburg. In Billstedt ist am Freitag ein Mann durch eine Silvesterrakete schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall um 17.55 Uhr in der Fußgängerzone Möllner Landstraße/Hertelstieg. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 32-Jährige sich dor aufgehalten, als plötzlich eine Silvesterrakete angeflogen kam, in seinen linken Unterschenkel eindrang und dort offenbar explodierte. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der schwere Verletzungen an einem Bein erlitten hatte, in ein Krankenhaus.

Der Mann, der verdächtigt wird, die Rakete abgefeuert zu haben, konnte unerkannt flüchten. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ohne Erfolg. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 22 Jahre alt und schlank

kurze, schwarze Haare

vermutlich bekleidet mit einem braun-gelben Pullover

war in Begleitung einer Frau und drei Kindern (davon zwei in einem Kinderwagen)

Das zuständige LKA 163 Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und/oder seinen Begleitpersonen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.