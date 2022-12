Wetter Hamburg: Böen und Glätte! Sturmtief sorgt im Norden für Wirbel

Wetter in Hamburg: In der Hansestadt und ganz Norddeutschland rechnen Meteorologen am Montag mit kräftigem Wind. An der Nordsee kann es Sturmböen geben (Archivbild).

Hamburg/Kiel/Hannover. Ein Sturmtief nördlich der Britischen Inseln zieht ostwärts und sorgt in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen für ungemütliches Wetter. In Hamburg und Schleswig-Holstein erwarten die Experten starken Wind und Böen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, werden ab Montagvormittag auf Helgoland erste Windböen mit 55 Kilometer pro Stunde erwartet. Am Nachmittag folgen stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometer pro Stunde. An der Nordsee werden vereinzelte Sturmböen mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde erwartet.

Der DWD hat am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem auf den Autobahnen wegen der Rückreisenden mit viel Verkehr gerechnet wird, Amtliche Warnungen vor Sturmböen an der Küste herausgegeben. Im Landesinneren weht mäßiger bis frischer Wind. Abends nimmt der Wind im Binnenland wieder ab, an den Küsten bleibt es stürmisch. Erst am Donnerstag soll der Wind nach Prognosen des DWD wieder abnehmen. "Der weitere Verlauf der Woche steht ganz im Zeichen von mild, wechselhaft und windig", sagt der Diplom-Meteorologe Marco Manitta vom DWD.

Wetter Hamburg: Immer wieder Schauer und Wind bei milden Temperaturen

Das spiegelt sich auch in der Wettervorhersage für Donnerstag wider. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es demnach meist stark bewölkt und es gibt immer wieder Schauer. Dafür steigen die Temperaturen auf 8 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch. Auf Helgoland rechnet der DWD mit teils steifem Südwestwind inklusive der Gefahr von Sturmböen oder schweren Sturmböen.





Das Sturmtief trifft am Montag auch auf Niedersachsen und Bremen, wo es ebenfalls viel Wind und zudem gebietsweise Glätte bringt. Am Montag erwartet der DWD Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad und mäßigen Wind. An der See kann es zu starkem Wind und teils stürmischen Böen kommen. Nach Prognosen des DWD soll dieses windige Wetter bis mindestens Donnerstag anhalten.

Nach Weihnachten bleibt es #wechselhaft. Der Dienstag wird dabei bei etwas kühleren Temperaturen ein wenig freundlicher, bevor im weiteren Wochenverlauf erneut #mildes, #nasses und teils sehr #windiges #Wetter ansteht. Etwas weniger turbulent geht es im Süden zu. /V pic.twitter.com/YmdWN0SCAe — DWD (@DWD_presse) December 25, 2022

In der Nacht zum Dienstag soll es vor allem nahe der Nordsee zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Oberharz um minus 1 Grad. Hier besteht Glatteisgefahr durch überfrierende Nässe.

