Skulptur für Versuchstiere an der Alster abgebaut

Eine von Tierversuchsgegnern an der Hamburger Außenalster aufgestellte Skulptur ist am Mittwoch abgebaut worden. Das Bezirksamt Altona führe aktuell eine Prüfung durch, an welchem Standort die Skulptur künftig stehen könne, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord am Donnerstag mit. Eine Sondernutzungsgenehmigung für die Tierfigur, die für den Standort auf der Picknickwiese Uhlenhorst an der Schönen Aussicht erteilt worden war, endete zum Jahresende. Die „Hamburger Stadtmusikanten“, wie die Skulptur von den unbekannten Initiatoren in Anlehnung an die Stadtmusikanten aus Bremen genannt wird, bestehen aus einem Hund, einem Affen, einem Kaninchen und einer Ratte. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ über den Abbau der Statue berichtet.