Wetter Hamburg: O du regnerische? So wird es an Weihnachten

Viel Regen, aber auch trockene Phasen zu Weihnachten

Milde Temperaturen tagsüber

Weiße Weihnachten sind im Norden selten

Hamburg. Weiße Weihnachten? Darauf müssen die Hamburger und ihre Nachbarn in Schleswig-Holstein und Niedersachsen erneut verzichten. Stattdessen erwartet die Norddeutschen ein ganz typisches Wetter für Ende Dezember: mild, regnerisch und trüb bis neblig.

Laut dem Deutschen Wetterdienst bewegen sich die Temperaturen in den kommenden Tagen zwischen sieben und zehn Grad (tagsüber) und bis zwei Grad in der Nacht. Überall im Norden, aber vor allem in Küstennähe kann es böigen Wind geben – und immer wieder Regenschauer.

Wetter Hamburg: Weiße Weihnachten sind in der Hansestadt selten

Allerdings, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, wird es auch immer wieder Regenpausen geben. Am ersten Weihnachtstag lockert die Bevölkerung am meisten auf, so dass der Sonntag insgesamt etwas freundlicher ist, als die anderen Tage.

Damit erwartet den Norden recht typisches Weihnachtswetter. Die Chance auf Schnee über Weihnachten liegt in Hamburg laut dem Deutschen Wetterdienst bei 10 bis 20 Prozent. Zuletzt hatte es 2010 an den Feiertagen ausreichend geschneit.

