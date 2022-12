Polizei Hamburg: Mehrere junge Frauen im Hamburger Westen sexuell attackiert

In einem Fall suchte sich ein bislang unbekannter Mann in Lurup innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Opfer. Zeugen gesucht.

Hamburg. Im Hamburger Westen sind am Wochenende drei junge Frauen von bislang unbekannten Tätern überfallen worden – nach Angaben der Polizei aus sexuellen Motiven. Zu den Taten kam es jeweils in den Abendstunden in den Stadtteilen Lurup und Eidelstedt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In einem Fall suchte sich ein Mann in der Katzbachstraße in Lurup innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Opfern. Nach erstem Ermittlungsstand näherte er sich am um 18.44 Uhr einer 18-Jährigen von hinten und brachte sie zu Boden. "Als die Geschädigte laut um Hilfe schrie, ließ er von ihr ab und ergriff die Flucht in Richtung Spreestraße", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Sonntag.

Polizei Hamburg: Gleich zwei Frauen in Lurup sexuell attackiert

Nur eine Viertelstunde später attackierte der mutmaßlich selbe Mann nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt eine 22-Jährige von hinten. Kaluza: "Auch diese Frau brachte der Mann zu Fall und berührte sie anschließend unsittlich." Da sich die junge Frau heftig wehrte, ließ der Täter schließlich von ihr ab. Erneut flüchtete er in Richtung Spreestraße.

Die beiden Frauen erlitten bei den sexuellen Attacken keine Verletzungen. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hat noch am Freitagabend die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale Statur

schwarz bekleidet

trug einen Mund-Nasen-Schutz

Polizei Hamburg: Täter verfolgt Frau ab dem ZOB Eidelstedt

Am Sonnabend kam es dann zu einem weiteren sexuell motivierten Überfall: Um 21.40 Uhr verfolgte ein bislang unbekannter Täter eine 22-jährige Frau vom ZOB Eidelstedt über die Pinneberger Chaussee und den Baumacker bis in den Pflugacker – dort attackierte er sein Opfer an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses und brachte es zu Boden.

"Der Täter lief durch einen Stichweg in Richtung Baumacker, als die Geschädigte sich wehrte und laut schrie", sagte Kaluza. "Die 22-Jährige klagte nach dem Überfall über Schmerzen, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab."

Sexuelle Attacke in Eidelstedt – die Täterbeschreibung:

18 bis 25 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

südländisches Erscheinungsbild

kurze dunkle Haare

auffällig buschige Augenbrauen

dunkel bekleidet

Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die ersten Ermittlungen, die nun ebenfalls von der Fachdienststelle für Sexualdelikte weitergeführt werden. Nach Angaben der Polizei wird vor allem auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.