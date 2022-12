Abschiebungen Hamburg nutzt Abschiebehaftanstalt Glückstadt am stärksten

Die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.

Seit Jahresbeginn landeten 195 Menschen in Glückstadt in Abschiebehaft. Von den drei norddeutschen Ländern nutzt Hamburg die Einrichtung am stärksten - mit großem Abstand.