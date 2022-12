Drei Bewaffnete überfallen Hamburger Tankstelle

Drei mit Pistolen bewaffnete und vermummte Männer haben in Hamburg-Steilshoop eine Tankstelle überfallen. Die Männer bedrohten am Donnerstagabend den 23-jährigen Angestellten und erbeuteten mehrere hundert Euro und Zigarettenpackungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die Täter flüchteten, rief der unverletzte Angestellte den Notruf. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht die drei Täter und bittet Zeugen um Hinweise.