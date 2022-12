Scholz mit Singapurs Premierminister Loong bei U-Boot-Taufe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Dienstag (13.) an einer Taufzeremonie für zwei U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems für die Marine von Singapur teil. Dazu wird auch Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong erwartet, wie die Kieler Werft am Freitag mitteilte. Geplant ist nach Angaben des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung auch ein bilaterales Gespräch der beiden Regierungschefs.