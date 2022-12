Kriminalität Mobile Wache der Polizei nach Vorfällen am Kieler Hbf

Nach zwei Messerattacken binnen weniger Tage hat die Polizei am Dienstag eine mobile Wache am Kieler Hauptbahnhof eingerichtet. Ziel sei es, Präsenz zu zeigen und schneller auf Straftaten zu reagieren, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die mobile Wache sei ab mittags besetzt. Es soll jeweils lageabhängig entschieden werden, wie lange die Wache abends besetzt sei.