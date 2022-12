Rennradfahrer verfolgt flüchtenden Handtaschendieb

Ein 17 Jahre alter Handtaschendieb in Rendsburg (Schleswig-Holstein) hatte offenbar nicht mit der guten Kondition eines 26 Jahre alten Rennradfahrers gerechnet. Der habe den mit einem Mountainbike flüchtenden Dieb auf seinem Rennrad verfolgt und dabei seine Position laufend an die Polizei durchgegeben, sagte ein Polizeisprecherin am Dienstag. Zuvor hatte der 17-Jährige einer 32 Jahre alten Frau die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb geraubt. Am Ende stellte eine Funkstreife am Montag den flüchtenden Dieb. Die Handtasche konnte schließlich dank des couragierten Handels des Rennradfahrers an die 32-jährige Geschädigte wieder ausgehändigt werden, es fehlte nichts, so die Polizei.