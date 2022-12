Linke für stärkere Beteiligung Reicher bei Krisenbewältigung

Mit der Forderung nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer, der Abschöpfungen von Übergewinnen bei Energieunternehmen und einer Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 50 Prozent geht die Linke in die Haushaltsberatungen kommende Woche in der Bürgerschaft. Es sei genug Geld da, um die Menschen mit geringen und mittleren Einkommen besser vor den Auswirkungen von Inflation und Energiekrise zu schützen, sagten Haushaltsexperte David Stoop und Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus am Dienstag. Rund drei Milliarden Euro pro Jahr mehr könne man einnehmen, wenn die Reichen stärker in die Pflicht genommen würden.