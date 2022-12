Hockey Vorfreude auf die EM in der Hockey-Hochburg Hamburg

Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) freut sich auf die am Mittwoch in der Hansestadt beginnende Hallenhockey-Europameisterschaft. „Hamburg ist stolz auf seine große Hockey-Tradition“, sagte der Politiker am Dienstag. „Mit rund 10.000 Aktiven sind wir die Hockey-Hochburg Deutschlands und freuen uns daher ganz besonders auf dieses Turnier.“