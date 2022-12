Land entscheidet nächste Woche über ÖPNV-Maskenpflicht

Schleswig-Holstein will wie angekündigt in der nächsten Woche über ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn entscheiden. Den Zeitplan bekräftigte eine Regierungssprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst berate die Landesregierung ein weiteres Mal mit Experten; dann folge die Entscheidung. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Maskenpflicht in Bayern zum 10. Dezember abgeschafft wird. Dann soll nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben.q