Ehemalige KZ-Sekretärin: Verteidigerplädoyer erwartet

Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Itzehoe hat bereits eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung gefordert. Die Anklagevertretung ist davon überzeugt, dass sich die Beschuldigte im damaligen Alter von 18 und 19 Jahren der Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig gemacht hat. Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben.