Towers bangen vor Eurocup-Spiel gegen Tel Aviv um McCullum

Dem seit sechs Partien sieglosen Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg droht im Eurocup-Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Hapoel Tel Aviv der Ausfall von Spielmacher Kendale McCullum. Der US-Profi nahm aufgrund einer fiebrigen Erkältung am Montag nicht am Mannschaftstraining teil. Die zuletzt angeschlagenen Lukas Meisner und Marvin Clark sind wieder dabei, während Seth Hinrichs „erst den ersten Tag wieder aus dem Bett ist“, wie Cheftrainer Raoul Korner sagte. „Grundsätzlich hat sich an unserer Situation nichts geändert. Wir müssen schauen, wie viele gesunde Leute wir haben.“