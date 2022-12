Einbruch in Luxuswaren-Geschäft: Verdächtiger erwischt

Ein 39-Jähriger soll Waren aus einem Geschäft für Luxusartikel in der Hamburger Innenstadt gestohlen haben. Der Mann habe sich nach Geschäftsschluss in einer Einkaufspassage einschließen lassen, um ungestört in den Lagerraum des Geschäfts einbrechen zu können, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hatte er von der Passage aus eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zu dem Lagerraum zu verschaffen und damit aber den Alarm auf dem Handy des Ladenbesitzers ausgelöst. Dieser habe umgehend die Polizei informiert. Die Beamten hatten bereits beim Eintreffen am Tatort einen Mann aus der Richtung des Geschäfts kommen sehen und kontrolliert. Dabei seien Einbruchswerkzeug und zwei Plastiksäcke mit hochwertigen Handtaschen und Accessoires zum Vorschein gekommen, teilte die Polizei weiter mit.