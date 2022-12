Einbrecher verlieren 600 Kilo schweren Tresor auf der Straße

Unbekannte Täter haben nach einem Einbruch einen Tresor mitten auf der Straße stehen lassen. Der 600 Kilogramm schwere Tresor war am Samstag von einem Autofahrer entdeckt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stammt der Tresor aus einem Einfamilienhaus in Horst (Kreis Steinburg) und war erst auf die Terrasse gebracht und dann verladen worden. Beim Verlassen des Grundstücks sei der Tresor auf die Straße gefallen, daraufhin seien die Täter geflohen, wie die Polizei weiter mitteilte.