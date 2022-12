Deutlich weniger Verkehrsunfälle als vor Corona

In Schleswig-Holstein haben sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 39.057 Verkehrsunfälle ereignet. Das seien 12,3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Die Zahl der Pedelec-Unfälle stieg dagegen von 297 im ersten Halbjahr 2019 auf 595 in den ersten sechs Monaten 2022.