Marion-Dönhoff-Preis für Memorial-Mitgründerin Scherbakowa

Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg wird am Sonntag (11.00 Uhr) der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung feierlich verliehen. In diesem Jahr geht er an die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, und an die Tafel Deutschland. Die Laudatio für die 73-jährige Historikerin hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD); für die Tafel wird Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sprechen.