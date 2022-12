Hamburger Winterdom endet: Schausteller zufrieden

Hamburgs größtes Volksfest wirft am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr seine Fahrgeschäfte an. Am späten Abend endet der Winterdom auf dem Heiligengeistfest. Fast vier Wochen lang konnten die Besucher im Stadtteil St. Pauli Achterbahn und Karussell fahren und jede Menge Leckereien genießen. Zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie gab es auf dem Winterdom keine Einschränkungen mehr. Die Schausteller zeigten sich mit dem Geschäft der vergangenen Wochen weitgehend zufrieden. Wie viele Besucher am Ende kamen, wird die Stadt am Sonntag bekannt geben. Attraktionen des Winterdoms waren unter anderem das 55 Meter hohe Riesenrad, eine 700 Meter lange Achterbahn und 16 verschiedene Angebote für Kinder.