Gasverbrauch in Schleswig-Holstein deutlich gesunken

Unternehmen, Kraftwerke und Haushalte in Schleswig-Holstein haben kräftig Gas gespart. Im November war der Verbrauch nach Angaben der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre um 21,1 Prozent geringer. In den ersten elf Monaten des Jahres betrug der Rückgang 15,6 Prozent, wie der größte Gasnetzbetreiber in Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. „Hier zeigen sich vor allem auch die Einsparbemühungen aller Kunden - Privatpersonen wie Unternehmen“, bewertete der Aufsichtsratsvorsitzende von SH Netz, Matthias Boxberger, die Zahlen.