Zwei Tankstellen im Hamburger Süden überfallen: Zeugensuche

Im Hamburger Süden sind kurz hintereinander zwei Tankstellen überfallen worden. Jeweils zwei Männer bedrohten dabei am Donnerstagabend die Angestellten hinter dem Tresen mit einem Messer, wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilte. Bei dem ersten Überfall auf eine Tankstelle in Hamburg-Harburg flohen die Täter ohne Beute. Zwei Stunden später wurden den Angaben zufolge ein geringer Bargeldbetrag sowie Zigarettenschachteln erbeutet. Nach den Räubern wurde gefahndet. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen gebe. Zeugen werden um Hinweise gebeten.