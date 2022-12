U5-Bauarbeiten U1-Ersatzverkehr am Wochenende in Hamburg

Aufgrund von Bauarbeiten für die neue Hamburger U-Bahnlinie 5 fährt die U-Bahnlinie 1 am Samstag und Sonntag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr nicht zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp. Als Ersatz werden Busse eingesetzt, was die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern kann, teilte die Hamburger Hochbahn mit. Die neue U5 soll von Bramfeld bis in die City Nord laufen und die erste vollautomatische U-Bahn Hamburgs werden. Der erste Probebetrieb der komplett mit Ökostrom betriebenen U-Bahn ist für Ende 2027 geplant.