SSW beklagt Unkenntnis über Belegung von Sozialwohnungen

Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt.

Der SSW kritisiert den Umgang der schwarz-grünen Regierung mit der Belegung von Sozialwohnungen in Schleswig-Holstein. Der Bestand sinke in vielen Kreisen, weil mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fielen als neue bewilligt würden, erklärte Fraktionschef Lars Harms am Mittwoch. Beispiele seien Nordfriesland, Plön, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg.