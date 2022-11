Holtenauer Hochbrücken nach Schiffskollision weiter gesperrt

Nach der Kollision eines finnischen Spezialschiffs mit den Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel bleiben beide Bauwerke bis auf weiteres gesperrt. Ein Spezialteam habe festgestellt, dass es „in beiden Brücken Verformungen an den Querträgern gibt sowie zahlreiche Risse in den Schweißnähten und darüber hinaus auch Nahtabrisse“, sagte am Mittwoch die leitende Ingenieurin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Susan Müller.