Boie erzählt in ihrem neuen Buch aus einem glücklichen Land

Kinderbuchautorin Kirsten Boie (72, „Wir Kinder aus dem Möwenweg“) hat ein Märchen gegen die Hoffnungslosigkeit geschrieben. „Der Hoffnungsvogel“ erscheint am 12. Januar im Oetinger Verlag und ist eine Parabel über das Menschsein, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit. „Es sollte in meiner Geschichte um die Folgen von Hoffnungslosigkeit, von fehlender Zuversicht gehen – und ich wusste sofort, dass ich das nur in Form eines Märchens erzählen konnte“, sagte Boie laut Verlagsangaben.