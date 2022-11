Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für November bekannt

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für November vor. Im Oktober war die Arbeitslosigkeit erneut gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt fiel im Vergleich zum September um 1,3 Prozent auf rund 74.450. Im Vergleich zum Oktober 2021 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 0,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank im Oktober gegenüber September von 7,0 auf 6,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 6,8 Prozent gelegen. Grund für die robuste Verfassung des Arbeitsmarkts in Hamburg ist die ungebrochen hohe Nachfrage nach Fachkräften, die sich auch in der von Monat zu Monat auf Rekordhöhen steigenden Beschäftigung zeigt.